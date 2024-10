AgroGalaxy anuncia fechamento de lojas e demite centenas de funcionários com reestruturação

A AgroGalaxy, uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas do Brasil, anunciou o fechamento de lojas e a demissão de centenas de funcionários como parte de seu processo de reestruturação estratégica e operacional. A empresa, que está em recuperação judicial desde setembro, busca ajustar suas operações para enfrentar as adversidades econômicas que afetam o setor do agronegócio no País.

De acordo com comunicado divulgado pela companhia, e informado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a AgroGalaxy passou a operar com 74 unidades, localizadas nas Regiões Sul, Sudeste, Cerrado Oeste e Cerrado Leste, áreas que apresentam "maior potencial de geração de caixa".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Antes da reestruturação, a empresa operava com 169 lojas e um quadro de 1.700 colaboradores. Com as demissões e o fechamento de unidades, a força de trabalho da companhia foi reduzida para 1.150 funcionários.