Queda do dólar por exterior é limitada por risco fiscal

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse na terça-feira, 15, que a revisão de gastos que será apresentada ainda neste ano é "algo bem menor" do que o governo pretende fazer até o fim do mandato, mas pode abrir espaço fiscal de até R$ 20 bilhões no orçamento. Tebet garantiu que as regras do arcabouço fiscal serão mantidas.

Nos EUA, o Morgan Stanley teve lucro líquido de US$ 3,2 bilhões no terceiro trimestre de 2024, maior do que o ganho de US$ 2,4 bilhões registrado no mesmo período no ano passado. O lucro por ação no período foi de US$ 1,88, acima de US$ 1,38 do ano anterior e da expectativa de analistas da FactSet, que esperavam US$ 1,59.

Na escassa agenda do dia, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anuncia a decisão sobre o retorno do horário de verão neste ano no Brasil e um balanço das ações da "força-tarefa" para o restabelecimento da energia na região metropolitana de São Paulo (13h30). Na Europa, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, discursa em meio a expectativas de corte de juros na zona do euro amanhã.

Às 9h38 desta quarta-feira, 16, o dólar á vista caía 0,05%, a R$ 5,6543. O dólar para novembro subia 0,07%, a R$ 5,6640.