Bolsas da Ásia fecham em baixa, com ações de chips derrubadas por alerta da ASML

Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 1,83% em Tóquio, a 39.180,30 pontos, em meio a um tombo de 9,19% da empresa de chips Tokyo Electron.

São Paulo, 16/10/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, após um alerta negativo da holandesa ASML pesar em ações de semicondutores.

Na China continental, os mercados ficaram sem direção única, à espera de mais uma coletiva sobre medidas de estímulo, desta vez voltada para o combalido setor imobiliário do país. O Xangai Composto ficou praticamente estável hoje, com alta marginal de 0,05%, a 3.202,95 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,45%, a 1.842,16 pontos.

Ontem, a ASML - fabricante holandesa de equipamentos para produção de semicondutores - divulgou balanço trimestral desanimador e seu CEO disse que embora a demanda por inteligência artificial (IA) permaneça forte, outros segmentos do mercado de semicondutores estão demorando mais para se recuperar.

A predominância do mau humor na Ásia também veio após as bolsas de Nova York sofrerem perdas ontem, em parte por causa do alerta da ASML.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou igualmente no vermelho, após renovar máxima histórica no pregão anterior. O S&P/ASX 200 recuou 0,41% em Sydney, a 8.284,70 pontos.

