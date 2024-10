Para FMI, crescimento econômico do México está desacelerando por política monetária rígida

O crescimento econômico no México está desacelerando por conta da política monetária rígida estabelecida pelo Banxico, afirma o Fundo Monetário Internacional (FMI) em relatório nesta terça-feira. O órgão estima que o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) mexicano desacelere de 3,2% em 2023 para 1,5% em 2024 e 1,3% em 2025. O documento ainda ressalta que a "contenção monetária contínua" deve reduzir a inflação para a meta de 3% até 2025.

O FMI também menciona que a reforma do Judiciário cria incertezas sobre a eficácia da execução e a "previsibilidade" do estado de direito. "A substituição de juízes em vários níveis do judiciário no próximo ano cria uma nova fonte de incerteza que pode afetar as decisões de investimento privado", cita. O documento menciona a importância de que a independência seja garantida.