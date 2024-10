Ibovespa opera perto da estabilidade, penalizado por ações de commodities

O Índice Bovespa seguiu oscilando perto da estabilidade na manhã desta terça-feira, 15, em um relativo equilíbrio entre as quedas das ações de commodities e a alta de papéis de outros setores. "Nossa bolsa é uma bolsa de commodities e os papéis da Petrobras e Vale determinam o viés negativo. Mas os setores mais ligados à economia interna têm desempenho melhor, como construtoras, consumo e setor financeiro. Nesses casos, elas têm seus próprios motivos para andar melhor, ou são papéis defensivos, como os bancos", explica Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research.

De acordo com ela, havia três pilares de preocupação no mercado de ações, que eram o início do afrouxamento monetário nos Estados Unidos, a transição no Banco Central e o desequilíbrio fiscal. "Os dois primeiros já foram iniciados. Agora ficamos dependentes de um ajuste fiscal maior, que leve à queima dos prêmios nos juros. Isso destravaria valor para o mercado de ações", afirma.

Às 11h48, o Ibovespa marcava 130.968,15 pontos, em baixa de 0,03%. Petrobras PN recuava 1,11% e Vale ON perdia 1,74%.