Bolsas da Ásia fecham mistas, com perdas em Xangai e HK em meio a dúvidas sobre estímulos

São Paulo, 15/10/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, com as da China e de Hong Kong amargando fortes perdas em meio a dúvidas sobre novas medidas de estímulo fiscal e outras favorecidas pelo bom desempenho de Wall Street ontem.

Nos últimos pregões, os mercados chineses vêm mostrando bastante volatilidade diante de incertezas sobre detalhes e o alcance de um pacote fiscal de Pequim para ajudar a China a cumprir a meta de crescer 5% este ano. No fim de semana, o Ministério de Finanças chinês sinalizou que pretende agir, mas não fez anúncios concretos.

Dados fracos da balança comercial chinesa também contribuíram para o mau humor em Xangai e Shenzhen hoje. Em setembro, tanto as exportações quanto as importações da China avançaram bem menos do que o esperado.

Outros mercados da Ásia ficaram no azul após as bolsas de Nova York subirem ontem, com novas máximas históricas dos índices Dow Jones e S&P 500. Na volta de um feriado, o japonês Nikkei avançou 0,77% em Tóquio hoje, a 39.910,55 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi teve modesto ganho de 0,39% em Seul, a 2.633,45 pontos, e o Taiex subiu 1,38% em Taiwan, a 23.292,04 pontos.