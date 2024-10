Partido Solidariedade pede ao STF que dê efeito retroativo à correção do FGTS pela inflação

O Solidariedade pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que dê efeitos retroativos à decisão que determinou a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em valor que garanta, no mínimo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Para a legenda, os efeitos devem alcançar os trabalhadores que haviam ajuizado ações para questionar a correção do FGTS pela Taxa Referencial (TR) mais 3% antes da decisão da Corte. A legenda entrou com "embargos de declaração", tipo de recurso que visa sanar omissões e contradições de decisões do Supremo.

O partido argumentou que os trabalhadores que ingressaram na Justiça tinham a expectativa que os efeitos da decisão seriam aplicados de forma retroativa. "Tal expectativa está, inclusive, alinhada com a prática jurisprudencial desta Corte. Portanto, é essencial que essa posição seja revista, reconhecendo a legitimidade dos questionamentos apresentados nas ações judiciais em curso", sustentou.

A legenda também apontou que, muitas vezes, a modulação de efeitos (instrumento que restringe a eficácia de uma decisão, limitando sua validade apenas para o futuro) "tem o objetivo de reduzir o impacto financeiro para o Estado" e que essa abordagem "tem gerado significativos prejuízos para aqueles que estão em litígio contra a Fazenda Pública".