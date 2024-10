Ibovespa inicia semana em alta de 0,78%, aos 131 mil pontos

O Ibovespa retomou a linha dos 131 mil pontos à tarde e a manteve no fechamento desta segunda-feira, 14, voltando a nível próximo ao do encerramento da terça-feira passada, dia 8, então aos 131,5 mil pontos. No fechamento, mostrava alta de 0,78%, aos 131.005,25 pontos, entre mínima de 129.728,80 e máxima de 131.219,61 pontos, saindo de abertura aos 129.991,69 na sessão. O giro financeiro ficou em R$ 19,3 bilhões nesta segunda-feira. No mês, o Ibovespa cede 0,62% e, no ano, cai 2,37%.

As ações de grandes bancos mostraram ganhos entre 0,64% (Itaú PN) e 1,49% (Bradesco PN), o que compensou a fraqueza da ação de maior peso no Ibovespa, Vale ON, que recuou nesta segunda 0,32%, moderando perdas em direção ao fechamento. Petrobras chegou a se alinhar em alta na ON e na PN, do meio para o fim da tarde, mas voltou a mostrar direção divergente como mais cedo na sessão, com a ON em baixa de 0,17% e a PN em alta de 0,24%, em dia de queda na casa de 2% para o petróleo.

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa após dados decepcionantes de inflação da China, e com falta de clareza quanto aos planos de estímulos econômicos de Pequim. Ainda assim, o petróleo reduziu as perdas levemente após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) cortar a previsão de crescimento da demanda para o restante do ano e em 2025.