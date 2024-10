Google assina acordo com Kairos Power para projeto de energia nuclear para data centers

Pelo acordo, a Kairos Power desenvolverá, construirá e operará uma série de usinas de reatores avançados e venderá energia, serviços auxiliares e atributos ambientais ao Google sob contratos de compra de energia, de acordo com comunicado publicado pela Kairós nesta segunda-feira. As fábricas serão localizadas em regiões relevantes para fornecer eletricidade limpa aos data centers do Google, com a primeira implantação até 2030, segundo o documento.

"Este acordo é uma parte fundamental do nosso esforço para comercializar e dimensionar as tecnologias avançadas de energia de que precisamos para atingir nossas metas de energia líquida zero e 24/7 sem carbono e garantir que mais comunidades se beneficiem de energia limpa e acessível no futuro", disse o diretor sênior de energia e clima do Google, Michael Terrell.