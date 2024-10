Dólar se distancia de R$ 5,60 com expectativa por contenção de gastos

O real teve a melhor performance entre divisas emergentes e de exportadores de commodities nesta segunda-feira, 14, em movimento de ajuste após ter tido a pior na semana passada. O apoio veio de notícias sobre medidas do governo para elevar a austeridade fiscal, que começaram a circular no início da tarde e chegaram a levar o câmbio para mínima de R$ 5,56, e porque o futuro presidente do Banco Central a partir de 2025, Gabriel Galípolo, reiterou pela manhã o compromisso de buscar o centro da meta de inflação de 3%.

O pregão também foi marcado por liquidez reduzida, com o mercado de Treasuries em Nova York fechado pelo feriado de Columbus Day nos Estados Unidos, e investidores de olho em potenciais novos estímulos da China.

O dólar à vista fechou com queda de 0,58%, a R$ 5,5827. Às 17h19, o contrato futuro para novembro cedia 0,32%, a R$ 5,5980 e com giro de negócios registrado de cerca de US$ 8,32 bilhões. O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, fechou em alta de 0,34%, a 103,241 pontos.