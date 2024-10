Neurotech: busca por crédito cai 5% em agosto ante mesmo mês de 2023, pressionado por varejo

A busca por crédito no Brasil recuou 5% em agosto de 2024 diante do mesmo mês em 2023, à medida que apenas o setor de serviços apresentou um crescimento de 2% em um ano, segundo o Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC), compartilhado sob exclusividade com o Broadcast. Já varejo (-11%) e o setor financeiro (-3%) seguiram em queda.

"Quando observamos o desempenho abaixo do esperado no varejo em todos os meses de 2024, até o momento, percebemos que há um sentimento de receio muito forte entre os consumidores brasileiros, considerando que historicamente este é o setor de maior influência no índice", afirma Natália Heimann, líder da Business Unit de Dados & Analytics para Crédito da Neurotech e responsável pelo indicador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para Heimann, as expectativas de crescimento da taxa de juros estão entre os principais fatores que afetam o desempenho do varejo.