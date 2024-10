Boeing planeja demitir 17 mil funcionarios nos próximos meses

Ao anunciar demissões, a Boeing também divulgou um relatório preliminar sobre seus resultados financeiros do terceiro trimestre - e as notícias não são boas para a empresa. A Boeing disse que gastou US$ 1,3 bilhão durante o trimestre e perdeu US$ 9,97 por ação.

Analistas do setor esperavam que a empresa perdesse US$ 1,61 por ação no trimestre, de acordo com uma pesquisa da FactSet, mas os analistas provavelmente não estavam cientes de alguns grandes ajustes que a Boeing anunciou na sexta-feira - uma cobrança de US$ 2,6 bilhões relacionada a atrasos do 777X, US$ 400 milhões para o 767, e US$ 2 bilhões para programas de defesa e espaço, incluindo novos jatos Air Force One, uma cápsula espacial para a NASA e um reabastecedor militar.

A Boeing está programada para divulgar os números completos do terceiro trimestre em 23 de outubro. A greve tem um impacto direto no consumo de caixa porque a empresa recebe metade ou mais do preço dos aviões quando os entrega aos clientes das companhias aéreas.

A greve paralisou a produção do 737 Max, o avião mais vendido da Boeing, além dos 777s e 767s. A empresa ainda está fabricando 787s em uma unidade sem representação sindical na Carolina do Sul, que não foi afetada pela greve.