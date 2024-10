Servidores do Tesouro e CGU intensificam greve; auditores da Receita pleiteiam reajuste

Duas categorias de servidores - os auditores fiscais da Receita Federal e os Auditores e técnicos de finanças e controle, que inclui Tesouro Nacional e Controladoria-Geral da União - prometem intensificar mobilizações a partir da próxima semana. No caso do Tesouro e CGU, haverá paralisações nos órgãos em dois dias da semana e a judicialização de uma ação que exige que o governo publique as portarias de mais de 200 cargos de chefia que já foram entregues pelos servidores. Já os auditores do Fisco, que conseguiram a regulamentação de um bônus de produtividade neste ano, demandam a abertura da mesa de negociação específica com o Ministério da Gestão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os servidores do Tesouro e CGU estão negociando reajuste salarial e mudanças estruturais na carreira há meses, sem avanço. Nesta semana, a proposta do governo foi rejeitada pela terceira vez e optou-se pela ampliação da greve. Por isso, a partir da próxima semana, haverá paralisação em dois dias da semana, nas terças e quintas-feiras.

O Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle (Unacon) também entrou na Justiça para obrigar a União a publicar as portarias com exonerações a pedido. Uma das formas de mobilização da categoria é a entrega dos cargos de chefia. Até o momento, são 206 pedidos na CGU e 163 pedidos no Tesouro, que foram protocolados oficialmente e já superaram o prazo de 60 dias previsto para que a União exonere os servidores das funções. Na prática, a publicação das exonerações pode paralisar as atividades dos órgãos, especialmente no Tesouro, onde várias operações dependem da autorização de chefes, mediante senha. O sindicato enviou um ofício ao Ministério da Gestão pedindo a retomada da negociação na quinta-feira, 10. No caso dos auditores fiscais da Receita Federal, cerca de 500 servidores participaram de atos em dez capitais na quinta-feira, 10, por entenderem que o governo está descumprindo um compromisso firmado com o sindicato neste ano para a abertura de mesas de negociação específicas e temporárias para tratar de questões como a reestruturação da carreira e reajuste salarial, o que deveria ter ocorrido até o mês de julho.