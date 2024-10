Santander cria site para que cliente bloqueie rapidamente app em celular roubado

O Santander Brasil criou um site para que os clientes bloqueiem de forma rápida o acesso aos aplicativos e cartões do banco através de celulares roubados. A página pode ser acessada por qualquer dispositivo com acesso à internet, e o cliente precisa digitar apenas o CPF e a senha de acesso ao aplicativo do banco. O pedido é validado com o uso de biometria facial, para atestar que está sendo feito pelo titular da conta.

Chamado de Bloqueio Imediato, o site (http://www.santander.com.br/bloqueioimediato/login) fica hospedado no mesmo domínio do acesso ao banco, e é um canal adicional para bloqueio aos acessos pelo cliente em caso de roubo ou furto. Segundo o Santander, esse canal permite "fechar a porta" em menos de um minuto.

O executivo à frente da área de Antifraude do banco, Cristiano Moura, afirma que usar um site, e não outro aplicativo, facilita o bloqueio pelos clientes nas situações de furto, roubo ou perda mais comuns, como nas ruas ou em shows musicais. Será possível bloquear apenas a conta, somente os cartões de crédito e débito associados a ela ou todos eles.