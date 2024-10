Ouro fecha em alta, com dólar mais fraco e incerteza no Oriente Médio

O ouro fechou a sessão desta sexta-feira, 11, em alta, em meio a um dólar mais fraco e dados sobre a inflação ao produtor (PPI, em inglês) dos EUA que trouxeram números abaixo do esperado na margem, mas acima do previsto em base anual. O metal precioso também se beneficia da expectativa do mercado para a coletiva de imprensa do Ministério das Finanças da China neste sábado, sob aguardo de novos estímulos.

O ouro para dezembro fechou em alta de 1,40%, a US$ 2,676,30 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na semana, o metal precioso avançou 0,31%.

O PPI americano ficou estável em setembro ante agosto, abaixo do previsto, e seu núcleo avançou 0,2%, como previsto, mantendo as esperanças de um possível corte de 25 pontos-base nos juros em novembro. "Os dados sugerem que algumas autoridades do Fed podem se arrepender de ter iniciado seu ciclo de flexibilização com um corte maior de 50 pontos-base na taxa de juros", afirma o economista-chefe da Capital Economics para a América do Norte, Paul Ashworth, em nota. "Prevemos uma redução mais modesta de 25 pontos-base na reunião do próximo mês".