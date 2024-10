Forte revisão na série se deve a acesso à receita de empresa de publicidade, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o volume de serviços prestados em julho ante junho, de uma alta de 1,2% para elevação de 0,2%, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços. A taxa de junho ante maio passou de 1,7% para 1,4%, a de maio ante abril saiu de -0,5% para -0,4%.

Segundo o gerente da pesquisa do IBGE, Rodrigo Lobo, a forte revisão na série histórica da pesquisa com ajuste sazonal se deve à incorporação de informações retroativas de uma grande empresa de agenciamento de espaços de publicidade informante da pesquisa.

No mês de julho, a empresa reportou ao IBGE que estava informando receitas subestimadas, o que elevou o resultado daquele mês. Em agosto, o IBGE acessou e incorporou as informações retroativas da receita da referida empresa à série histórica desde agosto de 2023, levando a revisões na métrica com ajuste sazonal.