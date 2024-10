BP melhora estimativa de produção, mas alerta sobre aumento de dívida

A BP melhorou sua estimativa para a produção no terceiro trimestre deste ano, mas alertou que sua dívida deve ter crescido. Em comunicado, a gigante petrolífera britânica disse nesta sexta-feira (11) esperar que sua produção de petróleo e gás tenha ficado amplamente estável no período ante os três meses anteriores. Anteriormente, o guidance era de recuo na produção. No entanto, uma queda nas margens de refino deve reduzir o lucro no terceiro trimestre entre US$ 400 milhões e US$ 600 milhões, segundo cálculo da BP. Já o endividamento líquido deve ter aumentado no fim do trimestre, em parte pelo impacto da redução nas margens de refino, afirmou a empresa.