Workshop traz especialistas para debater sobre ESG no Ceará; veja

O evento , que foi realizado pelo Grupo de Comunicação O POVO , contou com a participação de diversos especialistas que explicaram o significado de cada palavra da sigla, mostrando com exemplos os benefícios que essa prática traz para sociedade.

Na ocasião estiveram presentes a editora de Projetos do O POVO e colunista ESG, Carol Kossling, a fundadora e CEO da Social Brasilis, Emanuelly Oliveira, a fundadora da Sociedade Comunitária De Reciclagem De Resíduos Sólidos Do Pirambu (Socrelp), Francinete Cabral, e a fundadora e CEO do Giardino Buffet, Natália Takanta.

De acordo com Carol, o workshop é uma continuação do trabalho iniciado no Fórum ESG, que aconteceu em julho deste ano.

“O ESG ainda está em processo inicial no Ceará e o papel do grupo, que sempre abraçou pautas sociais e ambientais, é difundir essas informações para que tenha um alcance maior com as empresas, da iniciativa pública e da população”, explica.



