Taxas voltam a subir, com exterior e fiscal no radar

Os juros futuros voltaram a subir nesta quinta-feira, 10, após já terem tocado ontem as máximas desde março do ano passado, considerando os níveis de fechamento. Não houve um fator determinante a justificar a trajetória altista, mas sim o conjunto formado pelo exterior junto com o cenário fiscal. O ajuste mais conservador nas expectativas para os cortes de juros nos EUA e temores de expansionismo fiscal pressionaram ainda mais a precificação para a Selic nos próximos meses, com a ponta curta já voltando a indicar probabilidade de aceleração do ritmo de aperto para 75 pontos-base no Copom de novembro.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 12,55%, de 12,50% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 avançou de 12,59% para 12,66%. O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 12,62% (12,59% ontem).

Nas mesas de renda fixa, não houve consenso sobre o que teve mais peso hoje na dinâmica da curva, dado o cenário externo volátil e sem novidades no noticiário fiscal.