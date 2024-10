Sarto fala em maior Réveillon da história e obras garantidas após perder eleição

No pacote de construções entram o Gonzaguinha de Messejana, as intervenções na avenida Heráclito Graça, no Espigão do Poço da Draga e a requalificação do Titanzinho

Conforme o gestor, o programa de governo encontra-se com 90% das propostas entregues e esse percentual deve chegar a 96% até o fim do mandato.

As sinalizações de Sarto foram realizadas nesta quinta-feira, 10, dia em que a Prefeitura de Fortaleza realizou reunião de secretariado, às 9h30min, no Auditório do Paço Municipal, no bairro Centro.

No evento, foram discutidos balanços e resultados de políticas públicas da gestão, cumprimento do plano de governo, além do acompanhamento de obras e projetos em execução.

Na ocasião, ainda não houve sinalização de apoio a um dos candidatos ao segundo turno das eleições 2024, mas ele disse que deve se manifestar nas próximas horas. (Com informações dos jornalistas Samuel Pimentel Guilherme Gonsalves)