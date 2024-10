Petróleo fecha em alta de 3% com expectativa de decisão de Israel sobre resposta ao Irã

O petróleo fechou em alta nesta quinta-feira, 10, com notícias de que Israel decidirá ainda nesta quinta sobre um ataque ao Irã e que os presidentes iraniano e da Rússia devem se reunir para discutir, entre outros assuntos, o conflito na região.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para novembro fechou em alta de 3,56% (US$ 2,61), a US$ 75,85 o barril, enquanto o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), subiu 3,68% (US$ 2,82), a US$ 79,40 o barril.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a CNN, o gabinete de segurança de Israel votará nesta quinta sobre sua resposta ao ataque de mísseis balísticos do Irã - recentemente, militares de alto escalão têm endossado a mensagem de que a resposta será robusta. Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deve se reunir com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, para discutir a situação no Oriente Médio.