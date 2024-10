JGP e BB Asset batizam de Régia Capital a gestora que têm em comum; foco é em sustentabilidade

A Régia Capital nasce com aproximadamente R$ 5 bilhões em mandatos ativos de crédito, ações e fundos dedicados ao financiamento de soluções baseadas em natureza. "Na visão de ambas, a Régia Capital terá impacto no setor de investimentos, aumentando os recursos direcionados aos produtos ESG", diz o comunicado à imprensa.

A JGP e a BB Asset anunciaram nesta quinta-feira, 10, o nome da gestora criada pelas duas empresas no início do ano. A Régia Capital é uma gestora focada em investimentos e soluções financeiras sustentáveis. A ideia, segundo comunicado, é juntar a capacidade de distribuição de produtos do Banco do Brasil com a experiência de estruturação e gestão de produtos de finanças sustentáveis da JGP, criando uma líder no desenvolvimento de investimentos sustentáveis. A BB Asset conta com R$ 1,7 trilhão sob gestão.

Dos R$ 5 bilhões que já nascem com a Régia Capital, a nova asset já gere R$ 3 bilhões e tem cerca de R$ 2 bilhões em processo de transferência para a sua gestão. Diante deste cenário, a estimativa da casa é atingir R$ 7 bilhões em ativos sob gestão até o fim deste ano, chegando a R$ 15 bilhões no primeiro semestre de 2025 e R$ 20 bilhões ao fim do ano que vem.

Chamada de Equilíbrio, a Régia inicia as operações com o lançamento de uma família de fundos ESG de crédito, que segundo a empresa, reflete a estratégia do primeiro fundo de crédito ESG gerido pela JGP (a estratégia completa 4 anos ao final de novembro, com retorno anualizado de CDI + 2,7% a.a.). "A família de fundos conta com uma versão para o público de varejo e private, uma para os investidores institucionais/RPPSs e uma versão previdenciária, que em outubro lançará um espelho na Brasilprev", diz o comunicado à imprensa.