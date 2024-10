Inscrições para concursos Correios começam nesta quinta, 10; veja

Os concursos do Correios, que tem abrangência estatal e nacional, está com as inscrições abertas a partir desta quinta-feira, 10. Ao todo, serão 3.511 vagas, de nível médio e superior, com remunerações de até R$ 8,5 mil quando somados os benefícios.

Os interessados podem se inscrever no site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), até o dia 28 de outubro. A taxa de inscrição para o cargo de nível médio é de R$ 39,80 e para o nível superior de R$ 42.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A previsão é que as provas aconteçam no dia 15 de dezembro de 2024 em todas as regiões do Brasil, contemplando todos os estados e o Distrito Federal, podendo abranger até 306 localidades.