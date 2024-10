Governo apresenta estudo para estabelecer regras de concorrência às plataformas digitais

Medidas analisadas incluem instrumentos voltados para as chamadas big techs e mecanismo para evitar formação de trustes no segmento de um modo geral

De acordo com a secretaria, “a dinâmica de poder econômico associada a grandes plataformas configura uma nova estrutura de poder de mercado, sobre a qual os tradicionais instrumentos de análise antitruste não são mais plenamente eficazes. Há uma lacuna para identificar problemas e corrigir distorções de forma adequada e tempestiva”.

O relatório intitulado “Plataformas Digitais: aspectos econômicos e concorrenciais e recomendações para aprimoramentos regulatórios no Brasil ”, elaborado pela Secretaria de Reformas Econômicas (SRE), sugere mudanças na Lei de Defesa da Concorrência que incluem as plataformas digitais classificadas como “sistemicamente relevantes”.

O Ministério da Fazenda divulgou nesta quinta-feira, 10, um relatório com medidas que definam regras para estabelecer regras de livre concorrência relativas às plataformas digitais , notadamente as chamadas big techs.

Conforme o relatório, caberá ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) definir quais são as plataformas digitais sistemicamente relevantes, qualitativa e quantitativamente, bem como as obrigações para o caso específico de cada plataforma e definir quais são as grandes plataformas.

Para a SRE, as alterações buscam promover “a concorrência em ecossistemas de grandes plataformas digitais, assegurando ganhos de competitividade a empresas e empreendedores. Trata-se de conjunto de medidas que busca garantir a produtividade na economia brasileira”.