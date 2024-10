Finalistas de prêmio do executivo do ano no Ceará são divulgados; veja nomes

Além do troféu Equilibrista, o momento também irá reconhecer a Empresa Padrão do ano, já escolhida em votação; saiba finalistas

Os finalistas do prêmio que escolhe o executivo do ano no Ceará foram escolhidos. Os nomes são indicados anualmente pelos associados do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE), por meio de votação.

Agora, passam para o segundo turno para concorrer ao chamado Prêmio Equilibrista os executivos:

Patriciana Rodrigues , presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos

, presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos Bruno Girão , CEO da Alvoar Lácteos

, CEO da Alvoar Lácteos Mário Araripe, sócio-fundador da Casa dos Ventos Energias Renováveis

A cerimônia de entrega será realizada no dia 19 de novembro, às 19h, no Hotel Gran Marquise, na avenida Beira Mar, 3980, bairro Mucuripe.