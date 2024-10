Campos Neto participará de eventos nos EUA e Reino Unido no fim de outubro

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estará fora do País entre os dias 21 e 30 de outubro para participar de eventos nos Estados Unidos e Reino Unido. A autorização de viagem foi publicada nesta quinta-feira, 10, no Diário Oficial da União (DOU).

Em Washington, ele participa dos encontros anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), além das reuniões de ministros da Fazenda e presidentes de Bancos Centrais do G20 e reuniões e palestras com investidores institucionais.

Em Londres, Campos Neto profere palestra na Lide Brazil Conference London e participa de reuniões com investidores institucionais.