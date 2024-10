Bolsas da Ásia fecham em alta, após Wall Street avançar pelo 2º dia seguido

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 1,32%, a 3.301,93 pontos, apagando parte do tombo de 6,62% de ontem, mas o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,37%, a 1.910,27 pontos. No sábado (12), o Ministério de Finanças chinês fará coletiva de imprensa durante a qual poderá anunciar medidas de estímulos adicionais. Uma coletiva anterior de autoridades chinesas realizada esta semana decepcionou, ao não trazer novos incentivos econômicos.

No mês passado, o banco central chinês (PBoC) e outras agências governamentais lançaram um agressivo pacote de resgate, que incluiu cortes de juros e compulsório bancário, além de mais ajuda para o combalido setor imobiliário do país. Ontem, o PBoC revelou detalhes sobre um mecanismo de swap de 500 bilhões de yuans (US$ 70,6 bilhões) para ajudar a impulsionar negócios com ações.

O predomínio do apetite por risco na Ásia veio após as bolsas de Nova York subirem até mais de 1% ontem, no segundo pregão seguido de ganhos. No meio da manhã desta quinta, os EUA divulgam pesquisa mensal sobre a inflação ao consumidor (CPI), que costuma ter forte influência na trajetória dos juros básicos americanos.