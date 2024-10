BNB quer aumentar em 18% as aplicações para o setor energético em 2025

ARACATI-CE,BRASIL, 06-06-2024: Imagem aérea sobre a comunidade do Cumbe mostrando os cataventos de energia eólica. (Foto: Júlio Caesar/O Povo) Crédito: JÚLIO CAESAR

O Banco do Nordeste (BNB) tem a expectativa de crescer em torno de 18% as aplicações para o setor de energias renováveis em 2025, conforme explicou o presidente da instituição, Paulo Câmara, ao O POVO. Nos últimos cinco anos, foram mais de R$ 30 bilhões investidos na área. O assunto, inclusive, é o tema do Fórum Debate, ciclo de eventos regionais que tem como objetivo debater o desenvolvimento sustentável, realizado nesta quinta-feira, 10. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o presidente do BNB, não vão faltar recursos para o setor, pois é uma prioridade do Governo Federal.

Já Márcia Maia, diretora da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), ressalta que este é o momento de conhecer os principais desafios em relação ao financiamento da transição energética. "Esperamos que seja justa tanto para as cidades quanto para as populações que recebem, por exemplo, a instalação de parques eólicos. É importante que haja diálogo e compensação para essas populações, para que a transição seja verdadeiramente justa."

Além disso, explicou que, entre as metas da ABDE para o próximo ano, está o fortalecimento de uma parceria com um instituto que reúne todas as cidades brasileiras para levar financiamento para projetos sustentáveis nos municípios, especialmente na área de energia.