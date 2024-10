Abraciclo eleva de 7,4% para 9,3% previsão de alta da produção em 2024

A Abraciclo, entidade que representa as montadoras de motos instaladas em Manaus (AM), revisou para cima as previsões ao desempenho do setor neste ano. A expectativa de crescimento da produção subiu de 7,4% - projeção anunciada em janeiro - para 9,3%, chegando, assim, a 1,72 milhão de motos.

A projeção foi atualizada nesta quinta-feira, junto com o balanço que mostra crescimento de 11% da produção nos nove primeiros meses de 2024.

Desde a pandemia, o setor mostra expansão consistente, em razão do crescimento dos serviços de entrega (delivery). A migração do consumo para veículos mais baratos e econômicos nos gastos com combustível, seguida, agora, pela maior oferta de crédito, também ajudou a indústria a renovar máximas em doze anos.