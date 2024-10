Gasto com Transporte sobe 0,14% em setembro, impacto de 0,03 p.p. no IPCA, afirma IBGE

O avanço no grupo foi influenciado pela alta de 4,64% das passagens aéreas, um impacto de 0,03 ponto porcentual no IPCA.

Alimentação e bebidas

O grupo Alimentação e bebidas saiu de uma redução de 0,44% em agosto para um avanço de 0,50% em setembro, dentro do IPCA. O grupo contribuiu com 0,11 ponto porcentual para a taxa do IPCA do último mês.

A alimentação no domicílio aumentou 0,56% em setembro. Ficaram mais caros o mamão (10,34%), laranja-pera (10,02%), café moído (4,02%) e contrafilé (3,79%).