Exterior puxa alta do dólar em meio a IPCA como esperado

O dólar sobe no mercado à vista na manhã desta quarta-feira (9) em meio à queda de mais de 3% do minério de ferro na China e petróleo fraco. A elevação dos rendimentos dos Treasuries intermediário e longo também induz a demanda cambial defensiva. O IPCA de setembro veio perto da mediana do mercado.

O IPCA subiu 0,44%, quase na mediana esperada (+0,45%) e o mais alto para o mês desde 2021 (1,16%). O resultado também é o mais elevado desde maio deste ano, de 0,46%. Reforça a chance de mais duas altas de 0,50 ponto porcentual da Selic em novembro e dezembro, segundo analistas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 3,31% e, em 12 meses, ficou em 4,42%, resultado também próximo à mediana projetada no mercado, de 4,44%. A média dos núcleos arrefeceu.