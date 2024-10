Com baixa dos combustíveis, Grande Fortaleza tem a 6ª menor inflação do Brasil

Foi registrada redução do valor da gasolina (-3,45%), do gás veicular (-2,52%) e do óleo diesel (-1,11%). Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A inflação de Fortaleza e da Região Metropolitana (RMF) no mês de setembro foi a sexta menor do Brasil dentre as 16 localidades pesquisadas, com 0,3%. O resultado foi 0,14 ponto percentual (p.p.) menor do que o observado nacionalmente (0,44%). Porém, representou um aumento de 0,3 p.p. em relação ao mês anterior (0%). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador referente a famílias com rendimento monetário de um a 40 salários mínimos, independente da fonte, e foram divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No mês, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco passaram por baixas, com destaque para transporte (-1,11%), que teve a maior deflação da categoria no Brasil.

Os responsáveis pela diminuição dos preços no setor foram os combustíveis, que tiveram uma taxa de - 3,31%, com a redução do valor da gasolina (-3,45%), do gás veicular (-2,52%) e do óleo diesel (-1,11%). As demais deflações ocorreram em: Despesas pessoais: -0,67%



Artigos de residência: -0,52%



Comunicação: -0,23%



Educação: -0,03% Por outro lado, as altas foram observadas em: habitação (2,54%), segunda maior inflação da categoria no País, saúde e cuidados pessoais (0,84 %), alimentação e bebidas (0,23%) e vestuário (0,22%). O aumento da taxa nos produtos habitacionais foi influenciado pela elevação do valor da energia elétrica residencial, que tiveram um aumento de 6,89% no período.

Confira os itens que ficaram mais caros em setembro: Maracujá: 21,64%



Energia elétrica residencial: 6,89%



Goiaba: 5,56%



Passagem aérea: 5,44%



Fígado: 5,43% Confira os itens que ficaram mais baratos em setembro (Todos são do setor de alimentos e bebidas): Cebola: -20,32%



Tomate: -20,27%



Cenoura: -11,88%



Manga: -11,09%



Batata-inglesa: -9,9% Em relação aos dados do acumulado do ano (janeiro - setembro), a Grande Fortaleza obteve a sexta maior inflação do País, com 3,31%, o índice foi igual ao registrado no Brasil. No período, todos os grupos pesquisados tiveram alta. Veja quanto foi a inflação de cada categoria: Educação: 7,69%



Saúde e cuidados pessoais: 6,04%



Alimentação e bebidas: 4,11%



Habitação: 3,96%



Comunicação: 2,56%



Despesas pessoais: 2,29%



Artigos de residência: 1,71%



Vestuário: 0,23%



Transportes: 0,09% O IPCA também traz informações sobre a taxa nos últimos 12 meses, que ficou em 4,42%, outra vez igual a nacional, os aumentos que se destacaram foram nos grupos de educação (7,83%), de saúde e cuidados pessoais (6,56%) e de habitação (6,16%).

Índice Nacional de Preços ao Consumidor da Grande Fortaleza O cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) se refere a famílias que recebem de um a cinco salários mínimos.

Na RMF, o INPC foi de 0,36% no mês de julho, quinto menor do País no período e 0,12 p.p. menor do que o registrado nacionalmente (0,48%). Porém, a taxa representou um aumento de 0,39 p.p. em relação a agosto. A inflação do mês foi puxada pelos grupos de habitação (2,56%), saúde e cuidados pessoais (0,89%), alimentação (0,39%) e vestuário (0,33%). Em contrapartida, houve deflação em cinco dos nove grupo de produtos e serviços pesquisados:

Transportes: -1,16%



Despesas pessoais: -1,02%



Artigos de residência: -0,62%



Comunicação: -0,22%



Educação: -0,03% Os produtos que mais aumentaram de preço foram: Maracujá (21,64%), energia elétrica residencial (7,33%) e goiaba (5,56%). Por outro lado, as maiores baixas ocorreram nos valores da cebola (-20,32%), do tomate (-20,27%) e da batata-inglesa (-13,74%). No acumulado dos últimos 12 meses, o INPC da Grande Fortaleza foi 4,38%, que representa um acréscimo de 0,29 p.p. em relação ao do Brasil (4,09%). Já o índice considerando a junção dos nove primeiros meses do ano foi de 3,25%, taxa 0,04 p.p. menor do que a nacional (3,29%). Cenário nacional O IPCA de setembro teve alta de 0,44%, 0,46 p.p. acima da taxa registrada em agosto (-0,02%). No ano, o índice acumulou alta de 3,31% e, nos últimos 12 meses, de 4,42%, acima dos 4,24% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2023, a variação havia sido de 0,26%.