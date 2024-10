Bolsas da Ásia fecham mistas, com tombo de ações na China interrompendo rali

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 09/10/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com as da China tombando e interrompendo um rali que teve início com o anúncio de uma série de medidas de estímulo para impulsionar o crescimento da segunda maior economia do mundo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto amargou queda de 6,62% hoje, a 3.258,86 pontos, depois de avançar 19% ao longo de um mês, o que sugere possível realização de lucros. O menos abrangente Shenzhen Composto sofreu perda ainda maior, de 8,65%, a 1.917,31 pontos.