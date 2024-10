BC da Índia mantém taxa básica de juros em 6,50% ao ano

O banco central da Índia (RBI, na sigla em inglês) manteve nesta quarta-feira (9) a taxa básica de juros em 6,50% ao ano. O movimento era esperado pelo mercado. A instituição deixou a porta aberta para uma possível flexibilização da política monetária, que permanece inalterada desde fevereiro de 2023.

O presidente do RBI, Shri Shaktikanta Das, disse que cinco dos seis membros do comitê de política monetária votaram a favor da manutenção dos juros. Por unanimidade, os dirigentes optaram por mudar a postura de "retirada de acomodação" para "neutra" e permanecer "inequivocamente focado em um alinhamento durável da inflação à meta, ao mesmo tempo em que apoia o crescimento do país", segundo Das.

O chefe do banco central indiano acrescentou que o núcleo da inflação parece ter chegado ao fundo do poço, mas que o RBI continua vigilante. O ímpeto do crescimento doméstico se manteve, dando à instituição espaço para se concentrar na inflação, de acordo com Das.