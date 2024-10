Âmbar Energia confirma que contrato para transferência da Amazonas Energia não foi assinado

A empresa Âmbar Energia, do grupo J&F, confirmou nesta quarta-feira, 9, que não houve a assinatura dos termos para a transferência de controle da Amazonas Energia - de acordo com o plano que o regulador foi obrigado a aprovar pela Justiça Federal no Amazonas. Essa proposta tinha um custo previsto em R$ 14 bilhões, bancados pela tarifa dos consumidores. A assinatura precisaria ser feita até o meio-dia de hoje.

A empresa disse vai pedir uma reunião extraordinária da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para esta quinta-feira, prazo final da validade da Medida Provisória publicada para possibilitar a transferência da Amazonas Energia.

Conforme mostrou mais cedo o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), pela insegurança judicial do caso, a Âmbar prefere a aprovação pela via administrativa do plano de transferência, segundo interlocutores.