Vendas de cimento têm alta de 10,4% em setembro ante mesmo período de 2023, aponta SNIC

As vendas de cimento em setembro somaram 5,8 milhões de toneladas, um crescimento de 10,4% em relação ao mesmo mês de 2023. No acumulado do ano de janeiro a setembro, as vendas chegaram a 48,7 milhões de toneladas, um aumento de 3,8% comparado ao mesmo período do ano passado. A comercialização por dia útil em setembro foi de 257,3 mil toneladas, com acréscimo de vendas de 2,7% sobre agosto deste ano e de 10,7% ante setembro de 2023. Os dados são do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC).

O presidente do SNIC, Paulo Camillo Penna, diz que desde junho o setor viu a demanda do mercado imobiliário brasileiro crescer. Somente no segmento do Minha Casa, Minha Vida, os lançamentos subiram 86,7% no segundo trimestre na comparação com o segundo trimestre de 2023 e 65,9% no primeiro semestre em relação ao primeiro semestre do ano passado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Para o ano, prevemos crescimento de 2,8%, chegando a cerca de 64 milhões de toneladas. Os próximos meses têm uma base de comparação mais forte e, portanto, o crescimento deve ser menos intenso. Para 2025 também esperamos um crescimento menor, visto o crescimento de 2024", afirma Penna.