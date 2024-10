Petróleo fecha em queda após altas sequenciais e com possível cessar-fogo no Oriente Médio

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, 8, rompendo o rali registrado nos últimos pregões. Os preços da commodity foram limitados por notícia de que o Hezbollah buscaria um cessar-fogo para o conflito no Oriente Médio e também pelo aumento da produção do óleo na Líbia, que havia suspendido as atividades.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para novembro fechou em queda de 4,63% (US$ 3,57), a US$ 73,57 o barril, após uma sequência de cinco altas seguidas. O Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), caiu 4,63% (US$ 3,75), a US$ 77,18 o barril, depois de sete sessões seguidas de altas.

Nesta terça-feira, o vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou publicamente pela primeira vez que o grupo está apoiando um cessar-fogo no Líbano. "Uma vez que o cessar-fogo esteja firmemente estabelecido, todos os outros detalhes serão discutidos de forma colaborativa", mencionou em discurso, reduzindo os temores do conflito.