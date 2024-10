Ouro fecha em queda, com decepção dos estímulos chineses e rumores no Oriente Médio

Nesta terça-feira, o ouro para dezembro fechou em queda de 1,14%, a US$ 2.635,40 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O ouro fechou a sessão desta terça-feira, 8, em queda, em meio à decepção com os estímulos chineses. Além disso, rumores de ausência de escalada significativa no Oriente Médio, juro longos dos Treasuries subindo e o dólar consolidando posição forte pressionam o metal precioso.

"A falta de estímulo maciço da China implica que os preços dos metais precisarão de uma perda de oferta para continuar sua recente alta", diz a AgResource, em nota. A primeira rodada de estímulo econômico do país impulsionou os ganhos das commodities, na esperança de que o maior comprador de exportações do mundo precisasse adquirir mais para cumprir as obrigações de demanda.

No Oriente Médio, há notícias ainda de que o Hezbollah estaria apoiando uma negociação de cessar-fogo com Israel para cessar conflitos no Líbano e de que Israel ainda não definiu como será sua resposta contra o Irã.

Os investidores em ouro parecem estar de braços cruzados e aguardando uma orientação clara antes de empurrar o preço do metal precioso para fora do modo de consolidação observado desde setembro, diz Chris Weston, chefe de pesquisa da Pepperstone.