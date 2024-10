Nos Estados Unidos, DoE reduz previsões para preço do Brent e eleva projeções de PIB

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos reduziu a previsão para o preço médio do barril do petróleo Brent em 2024 - de US$ 83 no mês anterior para US$ 81 por barril na publicação mais recente - e 2025 - de US$ 84,09 na projeção de setembro para US$ 78,00 na previsão deste mês.

Em seu relatório de Perspectivas de Energias no Curto Prazo (Steo, na sigla em inglês), divulgado hoje, o DoE afirma que os preços mais baixos do petróleo bruto refletem em grande parte uma redução no crescimento da demanda global por petróleo em 2025. O documento já leva em conta a alta de preços vista na última semana, por conflitos geopolíticos que ameaçam a oferta.

A leitura trouxe revisão para cima na previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA nos próximos dois anos.