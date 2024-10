Galípolo: há anos que projeções de crescimento vêm sendo revistas sistematicamente para cima

O diretor de Política Monetária do Banco Central e indicado à presidência da instituição a partir de 2025, Gabriel Galípolo, reconheceu que há anos as projeções de crescimento do Brasil vêm sendo revistas "sistematicamente ao longo do ano para cima, surpreendendo positivamente em relação a crescimento".

"Esse ano não foi diferente. Existem diversos estudos que tentam explicar porque tem acontecido isso. Uma tendência é que o PIB potencial do Brasil teria sido elevado por reformas recentes, mas a mensuração do ganho de produtividade costuma ser mais difícil de apontar de forma evidente, é mais evidente no agro", disse Galípolo durante sua sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado nesta terça-feira.

Segundo Galípolo, "o próprio FMI fez uma revisão agora elevando o que se entende ser o PIB potencial". O indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência do Banco Central afirmou que "existe uma correlação com a questão da política fiscal e o nível de atividade econômica, não apenas olhando o volume de estímulo fiscal, mas a composição fiscal qualitativa da política fiscal".