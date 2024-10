Fed de Atlanta eleva estimativa de alta do PIB dos EUA do 3º tri de 2,5% para 3,2%

A estimativa do modelo GDPNow para o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2024 é de uma taxa anual ajustada sazonalmente de 3,2%, de acordo com cálculo divulgado, nesta terça-feira, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta. Em 1º de outubro, a estimativa era de 2,5%.

Ainda de acordo com o Fed de Atlanta, as previsões atuais para o terceiro trimestre de crescimento real dos gastos com consumo pessoal, do crescimento real do investimento interno privado bruto e do crescimento real dos gastos do governo aumentaram de 3,0%, 0,8% e 1,7%, respectivamente, para 3,3%, 3,4% e 2,2%.