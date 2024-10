Dólar fecha em alta de 0,85%; real tem 2º pior desempenho entre emergentes

O tombo das commodities fez o dólar subir ante o real desde a abertura dos negócios, em dia de agenda escassa. O minério de ferro cedeu até 5% visto que o mercado se frustrou pela ausência de medidas de grande abrangência para apoiar a economia da China, e o petróleo recuou 4% por uma realização de lucros e com um sinal dado por Hezbollah sobre acordo de cessar-fogo. Entre as principais moedas de emergentes e exportadores de matéria-prima, o real tem o 2º pior desempenho, e só o rand sul-africano se desvaloriza mais contra o dólar. O dólar à vista fechou em alta de 0,85%, a R$ 5,5328. Às 17h54, o contrato para novembro subia 0,68%, a R$ 5,551. O DXY, índice que mede o dólar ante seis rivais fortes fechou perto da estabilidade (+0,01%), a 102,549 pontos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O retorno do longo feriado na China veio acompanhado de uma nova frustração por parte do mercado. A expectativa dos analistas era pelo anúncio de um pacote na casa dos trilhões de yuans, mas o chefe da Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento (NDRC) do país, Zheng Shanjie, falou apenas na antecipação de 100 bilhões de yuans (US$ 14,1 bilhões) do orçamento para investimentos do ano que vem e outro montante equivalente para projetos de construção.

Com isso, o minério de ferro fechou em queda de 2,37% na Bolsa de Dalian, a US$ 111,62 por tonelada, e de -5,06% em Cingapura, a US$ 105,15. "O mercado se decepcionou com o último pacote chinês de estímulo, e todas as commodities foram bastante afetadas", avalia Marcos Weigt, head de tesouraria do Travelex Bank. Já os futuros de petróleo romperam rali registrado nos últimos pregões pela notícia de que o Hezbollah buscaria um cessar-fogo para o conflito no Oriente Médio e também pelo aumento da produção do óleo na Líbia, que havia suspendido as atividades