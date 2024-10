Bolsas de NY fecham em alta impulsionadas por tecnologia e de olho em balanços

As bolsas de Nova York fecharam a terça-feira, 8, em alta, em meio às expectativas sobre novos dados da inflação e o início da temporada de balanços do terceiro trimestre nos Estados Unidos, o que melhorou um pouco o apetite por risco no mercado. A alta do dia foi liderada pelo setor de tecnologia (+2,1%), mas com forte baixa de papéis ligados a energia (-2,6%), limitando o desempenho do Dow Jones.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,30%, aos 42.080,37 pontos. O S&P 500 subiu 0,97%, aos 5.751,13 pontos e o Nasdaq avançou 1,45%, aos 18.182,92 pontos.

Iniciando a temporada de balanços, a PepsiCo subiu 1,92% depois do lucro acima do esperado, ainda que tenha decepcionado em receita. As ações da Nvidia saltaram mais de 4%, após a empresa anunciar a construção em parceira com a Foxconn, maior fabricante de computadores e de componentes eletrônicos no mundo, de supercomputador de Inteligência Artificial utilizando os chips Blackwell, da Nvidia.