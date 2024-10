Anfavea espera público superior a 1 milhão na volta do Salão do Automóvel

O presidente da Anfavea, a associação das montadoras do País, Márcio Leite, disse que espera um público superior a 1 milhão de pessoas no Salão do Automóvel. A volta será em "grande estilo", afirmou ele, em conversa com jornalistas após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Como mostrou há pouco o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Anfavea anunciou que o Salão do Automóvel em São Paulo irá voltar em 2025. O presidente da entidade diz que o foco passará a ser "total" nos produtos, na experiência com test-drives, ou em pontos como segurança e conectividade entre carro e motorista.

Ele aponta que os semicondutores estavam impactando a produção e esse foi um dos motivos para o hiato no Salão de Automóveis nos últimos anos, além da pandemia. Questionado sobre a reunião com o presidente Lula, Márcio Leite disse que não houve "qualquer" pedido de subsídios para o setor.