ANBCB parabeniza Galípolo e pede aprovação da PEC da autonomia financeira

A Associação Nacional dos Analistas do Banco Central (ANBCB) divulgou nesta terça, 8, uma carta à diretoria colegiada da instituição na qual parabeniza o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, por ter tido a sua indicação à presidência da autarquia aprovada pelo Senado. A entidade também defendeu a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, que concede autonomia financeira e orçamentária ao BC.

"Recebemos com satisfação a aprovação, pelo Senado Federal, da indicação do diretor Gabriel Galípolo para o cargo de Presidente do Banco Central do Brasil (BC). Transmitimos os nossos cumprimentos pela dedicação e competência demonstradas na função de diretor de Política Monetária do BC e expressamos nossos votos de sucesso como presidente desta casa", diz a nota.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ANBCB disse estar "confiante" de que a diretoria colegiada do BC continuará perseguindo "soluções estruturantes" para garantir a autonomia administrativa, financeira e orçamentária. A aprovação de uma versão da PEC 65 que contemple essas três dimensões é importante para que não incidam riscos operacionais e reputacionais sobre a autoridade monetária, afirma a entidade.