Previsão para Selic no fim de 2024 permanece em 11,75% no relatório Focus do BC

A mediana das previsões no relatório Focus do Banco Central para a taxa Selic no fim de 2024 seguiu em 11,75%, consolidando a expectativa do mercado financeiro para o atual ciclo de aperto nos juros, com duas altas de 0,50 ponto porcentual nas duas próximas reuniões do colegiado, em novembro e dezembro. Há um mês, a projeção era de 11,25%.

A estimativa intermediária para a taxa no fim de 2025 seguiu em 10,75%, de 10,25% um mês antes.

Considerando apenas as 39 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana do Focus para a Selic no fim de 2024 se manteve em 11,75%.