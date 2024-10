Ibovespa minimiza perdas em NY e sobe com impulso de ações de commodities

Depois de ter flertado pontualmente com o sinal negativo, o Ibovespa retomou a trajetória de alta na manhã desta segunda-feira, 7, descolado das quedas nas bolsas norte-americanas. A razão para o avanço do índice está no desempenho das ações de empresas ligadas a commodities, que refletem as altas firmes do minério de ferro (+2,90% em Cingapura) e do petróleo (+1,5% em Londres e NY).

"As tensões no Oriente Médio mantêm o petróleo em alta, com o temor de que o Irã bloqueie a passagem da commodity, o que levaria a mais altas", diz Pedro Moreira, sócio da One Investimentos.

O profissional chama a atenção ainda para eventos esperados para esta semana que poderão trazer mais informações para o mercado, como a ata da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e a sabatina do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, no Senado.