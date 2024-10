Dólar cai com BCs no radar e petróleo forte

O dólar abriu a segunda-feira, 6, com viés de alta em linha com a curva de Treasuries, mas passou a exibir viés de baixa. A moeda norte-americana é pressionada por ingressos de fluxo comercial para carry trade em meio a expectativas de alta da taxa Selic por conta da inflação desancorada e de cortes menos agressivos de juros nos EUA neste ano após o forte relatório do mercado de trabalho americanos, o payroll, bem acima das previsões. A persistente valorização do petróleo também contribui para a apreciação do real.

O mercado ainda vê uma redução de 25 pontos-base (pb) nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em novembro como a probabilidade majoritária, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. No entanto, investidores passaram a precificar chance de manutenção das taxas no próximo mês e eliminaram a possibilidade de um corte maior, de 50 pb.

Aqui, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 1,03% em setembro, após uma elevação de 0,12% em agosto, ficou acima da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que era de 0,83%. O intervalo das previsões era de 0,32% a 1,16%. O aumento de 7,04% na tarifa de energia elétrica residencial em setembro pressionou a inflação no varejo medida pelo índice.