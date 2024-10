Dirigente do BCE diz apoiar cortes graduais e de mesma intensidade nas próximas reuniões

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco da Letônia, Martins Kazaks, disse ser favorável a uma nova redução de juros no encontro de outubro da autoridade monetária, visto que a economia da zona do euro continua "volátil, irregular e fraca". Segundo ele, o momento atual propicia que o BCE reduza as taxas em intensidade semelhante nas próximas reuniões, e uma mudança de rota só acontecerá caso "a economia esteja pior que o esperado".

Em entrevista ao Econostream, ele não se comprometeu com o movimento de dezembro, visto que uma nova gama de dados será utilizada para embasar a decisão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Kazaks disse também que, embora estejam cortando juros, a inflação doméstica segue elevada no bloco, e isto deve ser avaliado com cautela.