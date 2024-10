Chevron fecha venda de ativos no Canadá por US$ 6,5 bilhões

O acordo envolve a venda de fatia de 20% no projeto Athabasca Oil Sands e de participação de 70% na Duvernay Shale, ambos localizados na província canadense de Alberta, detalhou a petrolífera americana, em comunicado divulgado nesta segunda-feira.

A Chevron fechou a venda de suas participações em areias betuminosas e ativos de xisto para a Canadian Natural Resources, por US$ 6,5 bilhões, como parte de esforços para cumprir metas de desinvestimento até 2028.

Anteriormente, a Chevron havia anunciado planos de se desfazer de ativos no valor de US$ 10 bilhões a US$ 15 bilhões até 2028.

Às 8h40 (de Brasília), a ação da Chevron subia 1,1% no pré-mercado de Nova York.